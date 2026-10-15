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Bordeaux : six joueurs restent pour aider les Girondins à remonter

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Girondins de Bordeaux @Maxppp

Les Girondins de Bordeaux peuvent compter sur la fidélité de plusieurs éléments de leur effectif. Désormais fixé en Régional 1, les Marine et Blanc ont annoncé ce jeudi la prolongation de l’aventure de six joueurs présents lors du précédent exercice en National 2. Un signal positif pour le club bordelais, qui espère retrouver rapidement les divisions supérieures et pourra s’appuyer sur des joueurs connaissant déjà la maison.

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Dans un communiqué officiel, les Girondins ont tenu à saluer l’engagement de ces six éléments, qui ont choisi de rester malgré la situation sportive du club. « Six joueurs présents lors du précédent exercice continueront de défendre les couleurs des Girondins de Bordeaux en 2026/2027. Soufiane Bahassa, Nadjib Cissé, Ruben Droehnlé, Léo Jousselin, Steve Shamal et Driss Trichard poursuivent officiellement leur aventure sous le maillot Marine et Blanc », précise le club, avant d’ajouter. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur eux et nous tenons à les remercier pour leur confiance, leur fidélité et leur attachement aux Girondins. »

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