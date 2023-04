Chelsea : Todd Boehly, un an de déchéance

La suite après cette publicité

L’élimination de Chelsea hier en quart de finale de Ligue des Champions n’aura pas étonné grand monde. Battue 2-0 à l’aller à Madrid, la formation londonienne n’a pas fait le poids au retour et s’est inclinée sur le même score. Les Blues n’ont plus que 7 matchs de championnat à disputer, dont trois chocs face à Manchester United, Arsenal et Manchester City, avant le baisser de rideau. Il s’agira de vite tirer un trait sur cette saison, qui aura été un véritable fiasco de bout en bout. Depuis l’arrivée de Todd Boehly il y a un an, le club n’a cessé de s’enfoncer. Et d’autres problèmes sont encore à régler en vue de l’an prochain.

Sur le banc de touche déjà. L’éviction de Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 alors que Chelsea n’était pas au mieux après la première période Lampard, a permis à Graham Potter de s’essayer à ce niveau d’exigence. Il a pris les Blues à la 6e place de Premier League et les laisse six mois plus tard au 10e rang, beaucoup trop loin déjà des places européennes. Lampard est revenu en tant qu’intérimaire, lui qui venait d’être licencié par Everton après une série de 8 matchs sans victoire. Le voilà déjà à 4 défaites consécutives. C’est une première en 118 ans pour un manager du club.

Plus de 600 M€ dépensés, 32 joueurs utilisés

L’ancienne légende de Chelsea ne sera plus sur le banc à la rentrée. Si la Ligue des Champions lui a laissé une toute petite possibilité de briller pour conserver le poste, l’élimination cette semaine a mis fin à cet espoir. Pour la suite, c’est encore le grand flou. Un temps pressenti comme favori, Luis Enrique a été rejoint et même dépassé selon The Telegraph par Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann et même Ruben Amorim. Quelle que soit l’identité du prochain coach, le chantier est titanesque. Il faudra gérer un vestiaire complètement désuni et surchargé après les 360 M€ investis dans de nouvelles recrues cet hiver.

La gestion du sportif est un couac retentissant. Chelsea avait déjà dépensé 315 M€ l’été dernier. En tout, 32 joueurs ont été utilisés cette saison dont 16 qui n’avaient encore jamais foulé une pelouse de Premier League. Un tel effectif oblige de contenter un maximum d’éléments. Entre les compositions de départ et les remplacements durant les matchs, Sky Sports a dénombré 112 changements d’équipe en championnat. C’est 24 de plus que tout autre club. Un turnover quasi imposé, sous peine de faire des mécontents, qui ne permet pas de créer de la continuité. C’est aussi ce que reprochait Thiago Silva dans ses déclarations.

Un vestiaire impossible à gérer

Il y a trop de monde pour faire une équipe. Trouver le juste équilibre sans mettre l’avenir économique des Blues ne sera pas simple, d’autant qu’un autre problème à rebours se prépare. Le retour des joueurs prêtés. Ils sont 22 à avoir été envoyés un peu partout en Europe pour aller regagner du temps de jeu. Certains pèsent plus que d’autres. On pense évidemment à Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi, Ethan Ampadu, Levi Colwill ou encore Malang Sarr, auxquels se sont ajoutés les joueurs achetés cet hiver et immédiatement laissés en prêt dans leur club comme Malo Gusto et Andrey Santos. Une vraie bombe à retardement pour le futur entraineur.

Depuis le départ Marina Granoskaia, c’est Todd Boehly qui a endossé le rôle de directeur sportif, en attendant de trouver la personne idoine pour ce poste. Ça ne devrait pas forcément rassurer les supporters londoniens car force est de constater que l’échec est complet. Chelsea n’a engrangé que 39 points en 31 rencontres et se situe à 17 unités d’une place qualificative en Ligue des Champions. Sauf miracle, les Blues ne disputeront pas de compétition continentale l’an prochain. Il n’y aura donc pas besoin d’un effectif pléthorique, obligeant à un dégraissage encore plus massif. Malgré la puissance de Chelsea, l’avenir apparaît très sombre.