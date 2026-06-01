James Milner annonce sa retraite à 40 ans

C’est le clap de fin pour un nom très connu de la Premier League. Âgé de 40 ans, James Milner vient d’annoncer sa retraite sur les réseaux sociaux : «je quitte le monde du football avec une immense fierté, une grande gratitude et des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Le football m’a apporté bien plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer, et je serai toujours reconnaissant des opportunités qu’il m’a offertes.»

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En fin de contrat avec Brighton & Hove Albion, le joueur formé à Leeds United aura marqué la Premier League de son empreinte en portant le maillot de Newcastle, Aston Villa, Manchester City et Liverpool. Vainqueur de la Ligue des Champions 2019 avec les Reds, il a remporté 12 trophées dont 3 Premier League (2012, 2014 et 2020).