Côte d’Ivoire : Jean-Michel Aulas dévoile les raisons de l’échec Hervé Renard

L’information avait de quoi interpeller. Alors que Jean-Louis Gasset a présenté sa démission suite à la phase de groupes ratée de la Côte d’Ivoire, les Éléphants ont cherché à se faire prêter Hervé Renard par la FFF pour la fin de la compétition. Et après plusieurs jours de réfléxion, la direction de la Fédération n’a pas donné suite à cette proposition fantasque. Ce vendredi, Jean-Michel Aulas, vice-président de la FFF, a donné plus d’éléments sur les coulisses des négociations : «il y a eu un échange entre Philippe (Diallo), moi-même et bien sûr Hervé (Renard). Avec Philippe, on a décidé d’interroger les joueuses de l’équipe de France pour savoir si cela pouvait être de nature à les faire douter, à les gêner. Ce n’était pas le cas. Personnellement, j’ai une grande confiance en Hervé, explique Aulas. Ce qu’il m’a dit m’a complètement rasséréné. On a pensé qu’à partir du moment où il était demandeur, c’était plutôt positif de trouver des solutions qui ne pénalisent pas l’équipe de France. Notre réflexion était de donner satisfaction à Hervé, que l’on apprécie et qui fait un travail fantastique de repositionnement du football féminin. J’ai même appelé des agents de joueuses pour être sûr que leurs réponses n’étaient pas uniquement spontanées. Il n’y a pas eu de remarque négative.»

L’ancien président de l’OL a expliqué que les négociations s’étaient bloquées pour des raisons financières : «il y a eu une discussion entre Philippe et la Fédération de Côte d’Ivoire, qu’il connaît bien, détaille Aulas. On pensait qu’il fallait qu’il y ait quand même quelque chose pour la mise à disposition d’une durée maximum de 10 jours. Et là, les deux présidents ne se sont pas mis d’accord. (…) Une compensation financière était demandée à la Côte d’Ivoire, poursuit l’ancien président de l’OL. Je n’ai pas participé à la négociation menée par Philippe, et je lui fais totalement confiance. Il fallait se mettre d’accord sur la prestation, sur l’indemnisation, et aussi ce que l’on en disait si nous nous mettions d’accord.»