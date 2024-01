Marcelino vit l’enfer à Villarreal

L’aventure marseillaise de Marcelino Garcia Toral n’a pas duré bien longtemps… Après cinq journées de championnat seulement, le tacticien espagnol avait décidé de faire ses valises, en grande partie à cause des évènements qui ont eu lieu entre certains supporters et Pablo Longoria, son président et surtout ami proche. Par la suite, il a retrouvé du travail à Villarreal, club qu’il avait déjà entraîné par le passé, et qui était en mauvaise posture à l’époque. Le Sous-Marin Jaune était effectivement quatorzième, bien loin de ses standards habituels et du haut de tableau…

Deux mois plus tard, qu’en est-il ? Et bien ce n’est pas forcément mieux, et l’ancien coach marseillais n’a pas réussi à redresser la barre. Villarreal pointe à la quinzième place du classement de la Liga, même s’il est vrai que l’écurie espagnole a pu terminer en première position de son groupe d’Europa League, devant le Stade Rennais. Ce week-end, l’équipe de Marcelino a été balayée par le promu Villarreal sur le score de 3-0, et s’éloigne de plus en plus des positions européennes. Quelques jours après avoir été éliminé en Copa del Rey par Unionistas de Salamanca, équipe de troisième division.

C’est difficile !

« Quiconque analyse nos statistiques voit que nous devons améliorer beaucoup de choses », confiait Marcelino il y a quelques jours. Il faut dire que son équipe a bien des problèmes… Si le volet offensif est plutôt satisfaisant, avec une équipe capable de marquer assez régulièrement, c’est la catastrophe derrière. Villarreal est la deuxième pire défense de la Liga (41 buts encaissés), à égalité avec Granada, avant-dernier. Seul Almeria, lanterne rouge, fait pire (43 buts encaissés). Des soucis qui s’expliquent en partie à cause de gros problèmes de concentration, et une équipe qui a trop de moments faibles dans les rencontres.

Autant dire que cette deuxième aventure avec Villarreal, après avoir fait monter le club en Liga et l’avoir mené en demies d’Europa League entre 2013 et 2016, est bien plus compliquée. Il faut tout de même signaler qu’il n’a pas eu énormément de chance avec les blessures, puisque plusieurs joueurs majeurs comme Alex Baena ou Yeremy Pino ont connu des pépins physiques récurrents, étant même indisponible jusqu’à la fin de saison pour le second. Mais il va vite falloir redresser la barre…