Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Manchester United rêve encore de Carlos Baleba

Par Allan Brevi
1 min.
Carlos Baleba à Brighton @Maxppp

Déjà grandement ciblé l’été dernier, Manchester United explore la possibilité de recruter Carlos Baleba dès ce mercato hivernal, mais un transfert semble peu probable en janvier. Selon Sky Sports, le club anglais a étudié les conditions pour attirer le milieu de terrain de Brighton, mais les Seagulls souhaitent conserver leur joueur au moins jusqu’à l’été prochain. Baleba figure sur la liste prioritaire de Manchester United, aux côtés d’Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) ainsi que João Gomes (Wolves), tandis que le club suit également de jeunes talents comme Ayyoub Bouaddi (Lille) et Christos Mouzakitis (Olympiakos).

La suite après cette publicité

Pour 2026, Manchester United vise principalement à renforcer son milieu avec un ou deux joueurs de haut niveau, avec l’été comme fenêtre principale pour concrétiser ces renforts. Néanmoins, le club n’exclut pas de saisir une opportunité exceptionnelle en janvier si elle se présente. Le média anglais rapporte par ailleurs que le recrutement de joueurs offensifs et défensifs est toujours étudié, mais la priorité immédiate reste Baleba, dont la venue pourrait transformer le secteur médian mancunien lors de la prochaine fenêtre estivale. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Carlos Baleba

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Carlos Baleba Carlos Baleba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier