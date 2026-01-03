Manchester United rêve encore de Carlos Baleba

Déjà grandement ciblé l’été dernier, Manchester United explore la possibilité de recruter Carlos Baleba dès ce mercato hivernal, mais un transfert semble peu probable en janvier. Selon Sky Sports, le club anglais a étudié les conditions pour attirer le milieu de terrain de Brighton, mais les Seagulls souhaitent conserver leur joueur au moins jusqu’à l’été prochain. Baleba figure sur la liste prioritaire de Manchester United, aux côtés d’Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) ainsi que João Gomes (Wolves), tandis que le club suit également de jeunes talents comme Ayyoub Bouaddi (Lille) et Christos Mouzakitis (Olympiakos).

Pour 2026, Manchester United vise principalement à renforcer son milieu avec un ou deux joueurs de haut niveau, avec l’été comme fenêtre principale pour concrétiser ces renforts. Néanmoins, le club n’exclut pas de saisir une opportunité exceptionnelle en janvier si elle se présente. Le média anglais rapporte par ailleurs que le recrutement de joueurs offensifs et défensifs est toujours étudié, mais la priorité immédiate reste Baleba, dont la venue pourrait transformer le secteur médian mancunien lors de la prochaine fenêtre estivale. Affaire à suivre…