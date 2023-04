L’analyse déroutante d’Igor Tudor sur le match de l’OM

Rien n’est terminé, mais l’Olympique de Marseille est sous pression. Avant le coup d’envoi du match face à Lorient, les hommes d’Igor Tudor ont vu le Paris Saint-Germain et le RC Lens s’imposer respectivement contre Nice (2-0) et Strasbourg (2-1). Résultat : alors qu’ils étaient deuxièmes du classement de Ligue 1 depuis début février, les Phocéens ont lâché leur bien aux Artésiens.

Troisièmes à huit points du leader parisien et à deux longueurs des Sang-et-Or, les Marseillais ont réalisé la mauvaise opération de cette 30e journée de Ligue 1. Et cela aurait pu être pire. Si Monaco n’avait pas gâché son avance de deux buts à Nantes (2-2), les Asémistes serainet revenus à un petit point. Forcément déçus du résultat de cette soirée bretonne, l’OM peut toutefois rependre cette deuxième place directement qualificative pour la Ligue des Champions dès la semaine prochaine.

«C’était un match parfait»

En effet, le PSG accueillera Lens tandis que l’OM recevra Troyes. Mais avant de voir si le scénario peut tourner à leur avantage, les Marseillais doivent s’interroger sur leur prestation en Bretagne. Avec seulement deux tirs cadrés, l’OM n’a pas fait le nécessaire pour l’emporter. A l’issue du match, le constat de Pau Lopez était d’ailleurs assez clair. «On doit être honnête avec nous-mêmes. Ce n’est pas suffisant ce qu’on a fait en fin de match. Tout le monde doit donner un peu plus. (…) Lors des dernières quatre minutes, j’avais l’impression qu’ils (les Lorientais) en voulaient plus que nous. Il faut nous améliorer».

Un mauvais match que n’ont d’ailleurs pas apprécié les supporters phocéens. Ces derniers ont d’ailleurs vivement échangé avec certains joueurs. Mais en conférence de presse, Igor Tudor semblait content du match de ses joueurs. «On a été très sérieux aujourd’hui sur le terrain. Le match était parfait, il a juste manqué le but, en fait, à la fin. J’ai vraiment aimé beaucoup de choses, sauf que nous n’avons pas gagné. Les joueurs ont mis une grosse intensité, avec de belles choses balle au pied. Et sans ballon, nous avons bien joué, évité les contre-attaques. (…) Je suis très positif, l’équipe m’a vraiment plu. Elle a mis une grosse intensité, elle a beaucoup couru. Le seul problème, c’est que quand on gagne, c’est facile, on pense qu’on a tout bien fait, et quand on fait nul, on pense qu’on a tout mal fait. C’est typique du foot. Le match a été meilleur que celui à Reims avec une belle intensité, une qualité de jeu, une intensité sans ballon, surtout». Pas sûr que tout le monde partage cet avis.