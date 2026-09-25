Menu Rechercher
Commenter 5
UEFA Nations League

Ousmane Dembélé dévoile ce qu’a demandé Zinédine Zidane aux Bleus

Par Jordan Pardon
1 min.
Turquie 0-1 France

Pour la première de Zinédine Zidane, les Bleus se sont imposés ce vendredi soir en Turquie (0-1). Un succès pénible, mais essentiel pour se mettre en confiance avant le déplacement en Belgique lundi. À l’issue de la rencontre, Ousmane Dembélé a été interrogé sur ce qu’attendait le nouveau sélectionneur de la part de ses joueurs.

La suite après cette publicité

« Ce qu’attendait le coach de nous ? Du jeu, beaucoup de communication sur le terrain, il nous a donné une tactique avec un 4-3-3 à mettre en place. Je pense qu’on a fait un très bon match dans l’ensemble, on a été costaud, on est contents et on va continuer à se préparer pour lundi », a indiqué le Ballon d’Or 2025 sur TF1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Zinédine Zidane
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier