Ousmane Dembélé dévoile ce qu’a demandé Zinédine Zidane aux Bleus

Pour la première de Zinédine Zidane, les Bleus se sont imposés ce vendredi soir en Turquie (0-1). Un succès pénible, mais essentiel pour se mettre en confiance avant le déplacement en Belgique lundi. À l’issue de la rencontre, Ousmane Dembélé a été interrogé sur ce qu’attendait le nouveau sélectionneur de la part de ses joueurs.

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« Ce qu’attendait le coach de nous ? Du jeu, beaucoup de communication sur le terrain, il nous a donné une tactique avec un 4-3-3 à mettre en place. Je pense qu’on a fait un très bon match dans l’ensemble, on a été costaud, on est contents et on va continuer à se préparer pour lundi », a indiqué le Ballon d’Or 2025 sur TF1.