Manchester United : Wout Weghorst se fait tailler en pièces par la presse anglaise

« Ten Hag veut jouer de manière agressive ; il veut aller haut sur le terrain, essayer de récupérer le ballon aussi vite que possible, et je pense que je peux aider l’équipe dans ce domaine. J’ai vraiment hâte de contribuer et de travailler pour ce club. La semaine dernière, quand j’ai entendu parler de l’intérêt de Manchester United, c’était spécial. Je suis fier que tout soit fait maintenant et que je sois un joueur d’United. » Voici comment Wout Weghorst annonçait la couleur lors de son arrivée du côté d’Old Trafford. Quart de finaliste de la Coupe du monde avec les Pays-Bas, l’attaquant de 30 ans qui avait été performant avec Besiktas (9 buts et 4 offrandes en 18 matches) en première partie de saison avait été choisi par Erik ten Hag afin de renforcer un secteur offensif où Cristiano Ronaldo avait plié bagages pour l’Arabie Saoudite et Al Nassr. Buteur pour son troisième match en Carabao Cup contre Nottingham Forest (3-0), l’ancien de Wolfsbourg semblait même doucement trouver sa vitesse de carburation dans l’effectif. Mais il devient de plus en plus difficile de défendre les performances du géant d’1m97.

Alors qu’il a désormais disputé 18 rencontres avec les Red Devils, Wout Weghorst ne compte que 2 buts et 2 offrandes alors qu’il dispose d’un rôle de titulaire avec une moyenne de quasiment 75 minutes disputées depuis son arrivée. Positionné en pointe de l’attaque sur le papier, Wout Weghorst a un rôle bien plus particulier car il redescend souvent d’un cran afin de laisser Marcus Rashford prendre la profondeur. Initiant le pressing, l’attaquant néerlandais se sacrifie pour l’équipe mais cela n’est pas suffisant pour faire oublier ses lacunes techniques et son manque d’efficacité. «Vous parlez d’un n°10 de Manchester United ou d’un avant-centre, il est dans l’équipe pour être défensif. C’est lui qui court et tout le monde aime jouer avec lui parce qu’il fait ça. Mais en termes de qualité, vous devez également avoir un certain niveau de qualité pour jouer pour Manchester United … ce n’est pas le cas là» ne manquait pas de lâcher Paul Scholes après le cinglant 7-0 concédé par Manchester United contre Liverpool.

La presse anglaise en a marre

Interrogé sur l’utilisation de Wout Weghorst, Erik ten Hag l’avait publiquement défendu en conférence de presse : «je pense qu’il est intelligent dans son placement, c’est un très bon anticipateur .Bien sûr, je lui demande d’aider à la liaison, ce qu’il fait également en tant qu’attaquant de pointe. Mais à ce poste, il fait la liaison et se place devant le but lorsque les centres arrivent. Pour le reste, il y a la partie défensive, qu’il maîtrise également très bien. Pourquoi commence-t-il tous les matches ? Parce qu’il en est capable. Il est physiquement capable de jouer beaucoup de matches. C’est un joueur très en forme et il récupère très bien.» Wout Weghorst est un joueur qui trouve grâce aux yeux de son coach Erik ten Hag et c’est sans doute le plus important pour lui. Pour autant, la presse anglaise ne manque pas de l’égratigner.

Ainsi, ce dimanche suite à la qualification contre Fulham (3-1) permettant aux Red Devils d’accéder aux demi-finales de FA Cup, il a fortement déçu en recevant la note de 5/10 dans les colonnes du Manchester Evening Standard. qui s’est chargé d’un commentaire assassin à son sujet : «son premier tir n’était pas un tir, c’était une passe en retrait. Tellement inoffensif qu’il est tombé dans le néant après l’entrée d’Antony.» De son côté, The Sun lui a également attribué la même note en appuyant sur la clémence d’Erik ten Hag envers son compatriote : «il continue d’être repêché par Ten Hag, donc aux yeux du manager, il fera probablement quelque chose de bien.» Pour Sky Sports, il récolte aussi un 5 au même titre qu’Harry Maguire et Scott McTominay. Une appréciation très difficile envers Wout Weghorst qui enchaîne malgré tout les titularisations avec le troisième de Premier League.