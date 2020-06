L1-L2 : la LFP présente les nouvelles identités visuelles

La saison 2020/2021 arrive à grand pas. Les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 ont pour certains commencé à la préparer. C'est le cas également de la Ligue de Football Professionnel. L'instance a dévoilé ce vendredi via un communiqué une nouvelle identité visuelle de ses championnats de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT.

« Nous sommes très heureux de présenter aujourd'hui les nouvelles identités visuelles de nos deux championnats professionnels. C'est une première étape importante qui marque le lancement de la saison 2020/2021 et l'arrivée de grandes marques mondiales en tant que partenaires titres de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Avec Uber Eats et BKT, le football professionnel français va poursuivre son développement en France mais aussi à l'international. Place désormais à la nouvelle saison ! », a écrit Didier Quillot, le Directeur général exécutif de la LFP, dans ce communiqué.