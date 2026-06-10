Gianni Infantino sort du silence après le renvoi d’Omar Abdulkadir Artan en Somalie

Présent en conférence de presse ce mercredi, Gianni Infantino a été invité à commenter l’actualité brûlante du moment autour de l’arbitre somalien Omar Artan. Elu meilleur arbitre CAF en 2025 et nommé par la FIFA pour officier lors de la prochaine Coupe du Monde, Artan a été refoulé par les autorités américaines à son arrivée cette semaine. Il est depuis rentré dans son pays.

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« C’est malheureux ce qui lui est arrivé mais nous ne contrôlons pas tout. Nous essayons toujours de trouver des solutions mais nous devons respecter le fait que nous ne sommes pas les rois du monde qui peuvent régner sur les gouvernements et les forces de police, nous sommes une organisation sportive », a expliqué le patron de l’instance mondiale du football. Contactée par The Athletic, l’administration Trump a justifié cette décision par des liens entre l’arbitre et « des membres présumés d’organisations terroristes », sans en dire davantage.