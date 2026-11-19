L’AC Milan aurait trouvé sa priorité pour renforcer son attaque lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants rossoneri ont fait de Nicolò Tresoldi leur cible principale et seraient prêts à négocier un transfert estimé à 60 millions d’euros avec le Club Bruges. À seulement 22 ans, l’attaquant allemand réalise un excellent début de saison en Belgique, avec 14 buts inscrits en club, dont huit en championnat, cinq en Ligue des champions et un en Supercoupe de Belgique. Il compte également quatre réalisations avec les Espoirs allemands. Des performances qui ont convaincu le Milan de privilégier son profil à celui d’Endrick, aussi suivi ces derniers mois. Le jeune avant-centre connaît d’ailleurs parfaitement San Siro, où il avait inscrit un triplé face aux Milanais en Ligue des champions en octobre dernier. Supporter du club italien depuis son enfance, Tresoldi serait particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre les Rossoneri. Sa famille et ses représentants verraient également d’un bon œil un transfert en Serie A, un élément susceptible de faciliter les discussions entre les deux formations.

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Mais pour boucler cette opération, l’AC Milan devra convaincre le Club Bruges, qui ne souhaiterait pas se séparer de son attaquant pour moins de 60 millions d’euros. Un montant conséquent que Gerry Cardinale, propriétaire du club lombard, serait disposé à négocier personnellement. Les deux clubs entretiennent déjà des relations sur le marché des transferts, notamment après les opérations concernant Charles De Ketelaere et Ardon Jashari. Le Milan souhaite accélérer dès janvier, même si un accord pourrait être repoussé à l’été prochain. Le recrutement d’un nouvel avant-centre est devenu une priorité en raison du rendement offensif jugé insuffisant de l’effectif actuel. Gonçalo Ramos n’a inscrit que trois buts toutes compétitions confondues, tandis que Francesco Camarda n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Ce dernier pourrait d’ailleurs être prêté afin de bénéficier de davantage de temps de jeu. En parallèle, la piste Endrick semble s’éloigner, le Brésilien ayant récemment réaffirmé son attachement au Real Madrid et son souhait d’y poursuivre sa carrière. Le club italien concentre donc désormais ses efforts sur Tresoldi, avec l’ambition de renforcer rapidement son secteur offensif pour atteindre ses objectifs en championnat et retrouver la Ligue des champions.