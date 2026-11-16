Le jour de son dernier match avec son équipementier historique, Adidas, après une collaboration de 70 ans, l’Allemagne jouait gros face aux Pays-Bas. Pour espérer filer en quarts de finale, les hommes de Jürgen Klopp (troisièmes) devaient l’emporter contre le leader du classement du groupe 2 de la Ligue A et prier pour que la Serbie (cinq défaites en cinq matchs) glane ses premiers points de la compétition face à la Grèce pour doubler les champions d’Europe 2004. Pour ce faire, Klopp alignait un 4-2-3-1. Idem pour Xavi. Très rapidement, les Allemands ont pris la maîtrise des débats, notamment grâce à quatre hommes : Pavlovic, Kimmich, Scherhant et Gruda. Ce dernier était d’ailleurs l’homme à la base de tous les décalages côté droit grâce à l’énorme activité du latéral Treu.

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À gauche, la Mannschaft comptait sur les fulgurances de Scherhant. Les champions du monde 2014 dominaient, mais pas vraiment de grosses actions de but à se mettre sous la dent. Il a fallu attendre la 23e minute pour voir une tête d’Havertz captée tranquillement par Verbruggen. En face, pas grand-chose à signaler. Les Bataves ont eu quelques situations de contre, mais hormis un centre fort de Gakpo mal repris de la tête par Malen (26e), les joueurs de Xavi se contentaient de subir, mais ils tenaient bon. Malheureusement pour eux, Scherhant avait décidé de briller. L’ailier de Fribourg trouvait le poteau à la demi-heure de jeu, avant de voir Havertz lui piquer une balle de but de la tête (40e).

Une première depuis 1957

Ce n’était que partie remise puisque, moins d’une minute plus tard, Scherhant fixait Dumfries avant de tromper Verbruggen d’une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne (1-0, 41e). À la pause, l’Allemagne réalisait le hold-up parfait. Elle menait pendant que la Grèce était tenue en échec et prenait même la tête du classement grâce à une meilleure différence de buts particulière avec les Pays-Bas. Au retour des vestiaires, les Oranje semblaient décidés à se réveiller. L’occasion de la tête de Dumfries (48e) laissait présager une réaction batave, comme la tentative de Gakpo repoussée par ter Stegen (57e). Ce n’était qu’un mirage.

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Portée par le tandem Gruda-Wirtz, l’Allemagne s’est mise à l’abri à l’heure de jeu, quand Wirtz est venu chiper la balle à Dumfries aux abords de la surface hollandaise avant de déclencher une frappe soudaine (2-0, 60e). Abattus, les Néerlandais ont ensuite coulé en encaissant trois buts signés Schlotterbeck (65e), Wirtz (71e) et Gruda (77e) en douze minutes. Attendue au tournant ce soir, l’Allemagne peut jubiler et prend même la première place du groupe. De son côté, Xavi se souviendra longtemps de sa première défaite avec les Pays-Bas qui n’avaient plus perdu par au moins cinq buts d’écart depuis 1957. Malgré tout, les Bataves ont assuré l’essentiel et leur qualification malgré cette débâcle et la victoire grecque face à la Serbie (1-0). L’Allemagne et les Pays-Bas rejoignent la France, la Belgique, l’Angleterre et l’Espagne en quarts de finale.

Le classement complet de la Ligue des Nations

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Résultats des matches de 20h45 :

Ligue A, groupe 2

Allemagne - Pays-Bas : 5-0 (Scherhant, Wirtz x2, Schlotterbeck, Gruda)

Grèce - Serbie : 1-0 (Masouras)