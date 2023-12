Tottenham : le coup de gueule d’Ange Postecoglou pour défendre la CAN

La CAN 2023 débute dans un peu plus de deux semaines désormais. Cette dernière aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire. Et comme à chaque édition, le débat des joueurs qui vont quitter leur club en pleine saison revient sur les tables. Certains coachs n’hésitent pas à publiquement exprimer leur mécontentement alors que certains clubs font tout pour retenir les joueurs convoqués. Du côté de Tottenham, le coach Ange Postecoglou sera privé de Pape Matar Sarr, Yves Bissouma et surtout Heung-min Son qui jouera la Coupe d’Asie sur la même période.

Mais l’ancien coach du Celtic a poussé un coup de gueule en conférence de presse pour dénoncer l’attitude de certains clubs de bloquer les joueurs. « Beaucoup d’européens pensent que l’Euro est assez important, c’est la même chose pour la Coupe d’Asie ou la Coupe d’Afrique des Nations ! J’espère que Sonny (Son) va aller loin et qu’il terminera de nouveau finaliste face à l’Australie», a-t-il lancé. Classe.