Ligue 1 : l’OM enfonce Lens et intègre le top 4 du classement

« Il n’y a qu’une seule réponse à donner, c’est sur le terrain. (…) Plus jamais ça ». Avant le coup d’envoi du choc face à l’Olympique de Marseille, Joseph Ourghelian annonçait déjà la couleur : quatre jours après l’humiliation historique en Ligue des Champions, le RC Lens devait réagir ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Ce rebond n’est finalement pas arrivé puisque les Lensois se sont inclinés à domicile (1-2), au terme d’un match qui avait démarré de la pire des manières. Dès l’arrivée des joueurs sur le terrain, le public de Bollaert a fait comprendre son mécontentement avec des sifflets pour accompagner l’échauffement. Synonyme d’une soirée qui s’annonçait particulièrement mouvementée pour les hommes de Yannick Cahuzac.

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Après seulement deux minutes de jeu, Gradit tentait de trouver en retrait pour Baidoo, mais l’Autrichien était surpris et pensait que Risser était dans son but pour réceptionner la passe. Baidoo se faisait devancer par Amine Gouiri qui avait bien lu l’action, avant de pousser le ballon au fond des filets (0-1). Un but gag pour lancer parfaitement les Marseillais et signer son deuxième but de la semaine, après Leverkusen en C3. Malgré cette déconvenue, les Lensois ont rapidement relevé la tête et se sont installés progressivement dans le match. À la 20e minute, Florian Sotoca récupérait le ballon sur la droite devant la surface olympienne. Après avoir résisté à Gouiri, il centrait vers le premier poteau en retrait pour Florian Thauvin, dont la tête battait De Lange pour l’égalisation (20e, 1-1). La rencontre s’est ensuite emballée : Gouiri trouvait la barre cinq minutes après, avant qu’Harit ne s’offre un beau slalom dans la défense lensoise (39e). Dans le temps additionnel, Paixão remisait directement sur Titraoui, à l’entrée de la surface, qui frappait vite face à De Lange, forcé à l’arrêt (45e+1).

La belle histoire Abdallah

En début de seconde période, l’OM proposait un visage plus séduisant avec plusieurs opportunités depuis l’extérieur de la surface, mais les tentatives de Paixão (53e, 57e) et de Nnadi (55ᵉ) n’inquiétaient pas Risser. À la 61ᵉ minute, Thauvin renversait vers Hazard, qui trouvait Sotoca. Son centre pour Udol était finalement effleuré de peu par l’ancien Messain. Le latéral gauche artésien remettait ça, 11 minutes plus tard, mais il ne réussissait pas à ajuster sa tête (72e).

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Pour redonner de l’allant à son front offensif, Bruno Genesio lançait Keylianne Abdallah et Angel Gomes à la place d’Amine Harit et Himad Abdelli, à la 77e minute. Un coaching plus que payant. Cinq minutes plus tard, l’OM prenait l’avantage en partie grâce à ses remplaçants : Gomes distillait un joli ballon vers la gauche de la surface pour Paixão. Le Brésilien devançait ensuite la sortie de Risser et centrait devant le but. Si Gouiri reprenait, mais était contré par Baidoo, le ballon revenait sur la droite de la surface où Keyliane Abdallah propulsait le cuir au fond des filets (82e, 1-2). Une belle rédemption pour le minot, renvoyé en réserve la semaine passée par Genesio. Grâce à ce succès, l’OM enchaîne une 5e victoire consécutive en Ligue 1 et confirme son excellente forme du moment. Les Olympiens sont désormais 4es, tandis que Lens conclut sa semaine de la pire des manières et est 11e.