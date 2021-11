Jorge Mendes souhaite placer Nuno Espirito Santo en Ligue 1 !

Libre de tout contrat depuis son limogeage à Tottenham, Nuno Espirito Santo souhaite retrouver un banc de touche le plus rapidement possible. Il faut dire que, depuis le début de sa carrière d'entraîneur en 2012/13 à Rio Ave, le Portugais a rarement été sans club. Selon les informations du Sun, le technicien se verrait bien repartir pour une aventure en Premier League, après ses passages à Wolverhampton et donc Tottenham.

Il a donc demandé à son agent, le célèbre Jorge Mendes, de rester attentif à l'évolution du marché des entraîneur de l'autre côté de la Manche. Le super agent lusitanien a bien noté la proposition de son client, mais il travaille également sur d'autres options en parallèle. Toujours d'après le tabloïd anglais, le représentant a notamment un œil très sérieux sur la Ligue 1.

Le LOSC et l'OL dans le viseur

Il aimerait ainsi placer son coach du côté du LOSC ou de l'Olympique Lyonnais, explique le Sun. Mendes voit dans ces deux destinations un potentiel indéniable et des projets ambitieux à la hauteur pour son protégé. Il imagine surtout que la situation des deux entraîneurs en place pourrait rapidement évoluer. À Lille, Jocelyn Gourvennec réalise un début de saison mitigé, avec une 12e place en Ligue 1, et a déjà été annoncé sur un siège éjectable.

Du côté de Lyon, Peter Bosz, déjà qualifié pour le prochain tour de Ligue Europa, semble bénéficier d'un peu plus de crédit, même si le président Jean-Michel Aulas et le directeur sportif Juninho attendent que le style offensif du Néerlandais se matérialise par une meilleure position au classement (7e). Jorge Mendes se tient donc prêt à bondir si un banc prestigieux de L1 venait à vaciller.