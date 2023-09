Algérie-Tanzanie : les compositions officielles

La passe de six pour l’Algérie ? En tête du groupe F avec cinq victoires en autant de rencontres, les hommes de Djamel Belmadi, déjà assurés de jouer la CAN cet hiver en Côte d’Ivoire, affrontent la Tanzanie ce jeudi lors de la 6e, et dernière, journée des éliminatoires, un match à suivre en direct commenté. Pour cette rencontre, les Verts voudront certainement terminer en beauté et lancer un message aux futurs favoris de la compétition. De son côté, la Tanzanie n’a besoin que d’un petit point pour valider son billet.

Pour ce faire, Djamel Belmadi a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Chaïbi, Mahious et Bouanani. Aït-Nouri est aligné en défense avec Tougaï, Mandi et Guitoun.

Les compositions officielles :

Algérie : Mandrea – Guitoun, Mandi, Tougaï, Aït-Nouri – Kadri, Zorgane, Abdelli – Bouanani, Chaïbi, Mahious.

Tanzanie : Kakolanya – Mnoga, Job, Nondo, Hamad, Dismas – Mzize, Bajana, Yassin – Msuva, Denis.