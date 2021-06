Séville : ça s'agite pour Rony Lopes

Non conservé par l'OGC Nice à l'issue de son prêt, Rony Lopes (25 ans) n'entre pas dans les plans du Séville FC pour la saison prochaine, comme nous vous l'avions expliqué. Si les Andalous préfèreraient une vente, à un peu moins de 10 M€, ils ne ferment pas totalement la porte à un prêt, explique Record au Portugal ce mardi, qui dévoile plusieurs clubs intéressés.

Selon le quotidien sportif portugais, Benfica, la Lazio, Naples et des clubs de L1 seraient sur le coup. A Bola et O Jogo ajoutent que le Sporting CP se serait également penché sur l'international portugais (2 capes), auteur de 3 buts et 1 passe décisive cette saison en Ligue 1.