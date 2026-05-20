PSG : Illia Zabarnyi fait une pub avec l’hymne de l’OM

Illia Zabarnyi n’a pas vécu une saison 2025/2026 de rêve. Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier, le défenseur ukrainien n’a pas réussi à s’imposer aux yeux de Luis Enrique. Souvent remplaçant, l’ancien pensionnaire de Bournemouth a rarement rassuré les observateurs. Enfin, il a également connu des déboires avec sa sélection nationale puisqu’il n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde.

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Aujourd’hui, Zabarnyi risque à nouveau de faire parler de lui. Hier, le joueur du PSG a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il était devenu l’ambassadeur de la marque Coca-Cola pour la Coupe du Monde 2026. Rien de spécial jusque-là, même si les fans ukrainiens l’ont chambré sur le fait de faire la pub d’un Mondial alors que l’Ukraine n’est pas qualifiée. Ce qui va faire jaser, c’est la bande-son de la publicité. En effet, le spot publicitaire de la marque américaine met le joueur en valeur sur un fond musical bien connu en France, à savoir « Jump » de Van Halen, l’hymne historique de l’OM. Les fans parisiens apprécieront…