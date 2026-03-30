PSG : la nouvelle sortie médiatique remarquée du maire de Paris sur le Parc des Princes

Le dossier de la vente du Parc des Princes est sur la table depuis un moment déjà. Le club de la capitale souhaite ainsi acheter l’enceinte, qui appartient à la Ville de Paris, mais a régulièrement dû faire face au "non" de la Mairie d’Anne Hidalgo ces dernières années, poussant la direction à prospecter pour trouver un lieu où construire un tout nouveau stade. Mais l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Grégoire à la tête de la ville change les choses - en bien - pour le champion d’Europe en titre, puisque le nouveau maire parisien est prêt à s’asseoir autour d’une table pour négocier.

La suite après cette publicité

Certains médias évoquaient un montant compris entre 200 et 300 millions d’euros pour lancer les discussions entre les deux parties, avec un Grégoire qui n’aura pas des attentes démesurées, lui qui est soucieux de conserver une bonne relation avec le club et surtout, ne pas le faire fuir. Divers aspects du dossier comme le naming ou l’aménagement du quartier risque en revanche de causer quelques frictions. Dans un entretien accordé à France Info, le maire socialiste en a dit un peu plus.

La suite après cette publicité

Un dossier réglé au plus tard cet été

« Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense. Nous souhaitons qu’il reste à Paris. Nous souhaitons réunir les conditions pour qu’il reste c’est pourquoi, d’un point de vue personnel, j’ai dit que j’étais favorable à la vente. Je considère que ce n’est pas à l’argent public de payer une enceinte de foot professionnel », a-t-il d’abord indiqué, rajoutant que les débats démarreront lors du conseil de Paris exceptionnel qui se tiendra à la mi-avril. « Je veux un mandat parce que ce n’est pas le maire qui décide, c’est in fine le conseil de Paris », a-t-il ainsi ajouté.

« Je considère qu’on peut mettre l’argent dans bien d’autres endroits plus utiles. J’ai dit que l’intégralité de la vente du PSG (du Parc des Princes) serait affectée à la création de nouveaux équipements sportifs et la création d’espaces verts. Nous avons convenu avec l’actionnaire du PSG que nous souhaitions clôturer les discussions au plus tard à la fin de l’été parce qu’il faut savoir se fixer des calendriers ambitieux », a conclu Emmanuel Grégoire. Rendez-vous cet été donc, alors que des discussions informelles avec Nasser Al-Khelaïfi ont déjà eu lieu.