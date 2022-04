Les folles demandes du clan Haaland à Manchester City !

La suite après cette publicité

Barcelone, Madrid, Manchester... Le sprint final est lancé et il semblerait bien que c'est vers l'une de ses trois destinations qu'Erling Haaland embarquera dans les prochaines semaines. Présent au micro de Sky en marge de la rencontre entre le Borussia Dortmund et Wolfsbourg, Sebastian Kehl, futur directeur sportif du BvB, s'est d'ailleurs exprimé sur l'avenir de son serial buteur de 21 ans. Interrogé sur un possible départ de la star norvégienne chez les Citizens, le dirigeant allemand a cependant tenu à démentir cette information, précisant qu'il existait «une clause de départ, une date limite» et qu'une décision était attendue «au plus vite».

Des déclarations qui ne remettent cependant pas en cause le très probable départ du natif de Leeds - qui verra sa clause libératoire de 75 millions d'euros expirer à la fin du mois - mais qui place, à l'heure actuelle, Manchester City dans une position délicate. Et selon les dernières informations du journal allemand Bild, si le transfert de la perle norvégienne à l’actuel leader de Premier League reste au point mort, la raison est avant tout économique. Comme le rapporte Bild, ce seraient les hautes prétentions de son père, Alf Inge, et de son agent, Mino Raiola, liées à la signature de la star, qui poseraient aujourd'hui un véritable problème.

Raiola et le père de Haaland refroidissent City !

Prêts à débourser un total de 350 millions d’euros entre la clause de résiliation, les primes de transfert et le salaire pour s'attacher les services de l'international norvégien (17 sélections, 15 buts), les Skyblues devraient par ailleurs offrir des sommes plus que conséquentes au clan du cyborg. Dans cette optique, Alf-Inge, son père, espère récupérer pas moins de 30 millions d'euros pour avoir participé à rapprocher les positions entre son fils et le club. De son côté, Mino Raiola exigerait quant à lui un chèque de 40 millions d'euros... «Sont-ils trop gourmands ?» C'est en tout cas l'interrogation posée par Bild et c'est ce qui bloque désormais du côté de l’Etihad Stadium. Réfractaires à l'idée de dépenser de telles sommes, les dirigeants mancuniens pourraient alors définitivement sortir de ce sprint final.

Ce dimanche, le Daily Star précise tout de même qu'une réunion secrète s'est tenue entre les différentes parties. Un rendez-vous au cours duquel les Citizens ont présenté leurs conditions financières, assurant notamment qu'ils pouvaient offrir au Norvégien un salaire estimé à 500 000 £, soit les mêmes émoluments touchés par Kevin De Bruyne, plus haut salaire actuel de City. De son côté, Erling Haaland, lui, reste encore indécis. Auteur de 25 buts et 8 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’attaquant du Borussia Dortmund semble encore donner sa préférence aux Merengues. Autant de facteurs qui pourraient donc profiter à la formation présidée par Florentino Perez, et ce à quelques jours du verdict final.