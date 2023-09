PSG : Luis Enrique est déjà fan de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant le choc OL-PSG en clôture de la 4e journée de Ligue 1, Luis Enrique n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant Randal Kolo Muani, recruté sur le fil par les dirigeants parisiens. Arrivé de Francfort contre un chèque estimé à 90 millions d’euros, l’international français, touché à la cheville, devra malgré tout patienter avant de faire ses grands débuts. Pas de quoi atténuer l’enthousiasme de l’ancien sélectionneur de la Roja.

«On a vu le niveau de Randal Kolo Muani à Francfort et en sélection, c’est un joueur très polyvalent, c’est un renfort de luxe pour nous. C’est un joueur qui peut jouer dans toutes les positions devant, à la fois en pointe et comme ailier. J’aime les joueurs polyvalents. C’est un grand renfort, qui plus est Français et Parisien, ce qui renforce l’identité du club. Je suis très content, ça ajoute de la concurrence», a ainsi lancé le nouveau coach des Rouge et Bleu.

