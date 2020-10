LOSC : Christophe Galtier s'exprime sur le futur départ de Luis Campos

Depuis plusieurs semaines, la rumeur enfle autour d'un possible départ de Luis Campos du LOSC. Le conseiller du président Gérard Lopez n'aurait plus été aperçu au sein du club nordiste depuis plusieurs semaines. Un divorce entre les deux parties semble donc inéluctable. Quelques minutes après le résultat nul des Dogues face au Celtic Glasgow en Ligue Europa (2-2), Christophe Galtier s'est confié sur la situation de Luis Campos. Et le technicien lillois se dit affecté par ce futur départ.

« Je ne sais pas où en est la situation. J’ai des échanges avec mon président sur la préparation des matchs, sur l’effectif, puisque Luis n’est plus présent sur le site depuis un certain moment. Mais je n’ai pas d’informations de la part de Luis, ni de la part de mon président sur sa situation. Vous dire que ça ne me fait rien, ce n’est pas vrai, mais on joue tous les trois jours, je suis focus sur la compétition. J’espère que les choses vont s’arranger. Mais souvent, plus le temps passe, plus c’est difficile de se rapprocher. Quand on laisse la distance s’installer, ce n’est jamais de bon augure, » a ainsi commenté Galtier. Plus que jamais, l'avenir de Luis Campos se situe loin du LOSC.