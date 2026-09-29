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UEFA Nations League

Équipe de France : Zinedine Zidane récompense ses joueurs après la victoire en Belgique

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Zidane sur le banc de l'équipe de France @Maxppp
Belgique 0-1 France

Zinedine Zidane a fait une faveur aux joueurs de l’équipe de France. Hier soir, les Bleus sont allés s’imposer sur le terrain de la Belgique, grâce à un but inscrit par Michael Olise en toute fin de match (1-0). Une deuxième victoire de rang, après le succès en Turquie (1-0), qui permet aux joueurs de Zidane d’être premiers du classement de leur groupe.

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À trois jours de la réception de l’Italie au Stade de France, le sélectionneur tricolore a décidé de récompenser ses troupes. Ainsi, ZZ a laissé la journée libre à ses ouailles. Olise et ses partenaires rentreront ce soir au château de Clairefontaine à l’heure du dîner.

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