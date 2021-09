Nouveau gros contrat commercial pour le PSG

Encore sponsor pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont officialisé dans la nuit un partenariat avec Crypto.com, leader mondial de la cryptomonnaie. Un engagement sur trois ans qui devrait rapporter entre 25 et 30 M€, bonus compris, au PSG.

C’est la somme la plus élevée pour une marque qui n’apparaît pas sur le maillot d’une équipe, le club de la capitale peut d’ailleurs remercier Lionel Messi. En effet, L’Équipe indique que, même si les négociations avaient débuté avant l’arrivée de l’Argentin, les chiffres évoqués à ce moment-là étaient bien inférieurs. Désormais, c’est Crypto.com qui commercialisera les $PSG Token.

🆕🤝Paris Saint-Germain names https://t.co/XH7CtgHqW8 as the club’s first official cryptocurrency platform partner.



Welcome @Cryptocom ! 🔴🔵