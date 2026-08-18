Atlético : Diego Simeone annonce le forfait de Julián Alvarez

Le dossier Julián Alvarez est interminable. Le FC Barcelone aimerait toujours recruter l’attaquant argentin, mais l’Atlético de Madrid fait preuve d’une inflexibilité incroyable. Présent ce midi face aux médias, le coach madrilène Diego Simeone a d’ailleurs rappelé que la situation n’avait pas changé, précisant toutefois qu’Alvarez ne sera pas disponible pour le match de la 2e journée de Liga de demain face à Malaga.

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«Je continue à penser de la même manière. Je m’occupe de l’aspect sportif. Nous en discutons comme nous le faisons toujours. Sur le plan sportif, nous avons besoin de plus d’entraînements avec lui pour qu’il soit au meilleur de sa forme. C’est l’un des meilleurs joueurs, voire le meilleur. Je pense que si le propriétaire du club s’est exprimé sans ambages, je crois qu’il n’y a rien d’autre à ajouter. C’est comme quand on va au tribunal, il n’y a rien d’autre à dire. Nous prenons soin de l’homme et du joueur. Nous comprenons qu’il n’est pas en état de jouer ce match (contre Malaga, ndlr). Je fais preuve d’un grand respect dans toutes les situations auxquelles nous avons été confrontés… Griezmann, Diego Costa, et aujourd’hui Julián. Je respecte pleinement toutes les opinions que chacun peut exprimer», a-t-il confié en conférence de presse.