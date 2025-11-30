Flamengo domine Palmeiras et décroche une quatrième Libertadores

Flamengo a décroché une quatrième Copa Libertadores en venant à bout de Palmeiras 1–0 lors d’une finale 100 % brésilienne disputée à Lima. Le match s’est joué sur un corner en seconde période, conclu par une tête de Danilo à la 67e minute, un scénario que le défenseur avait anticipé. «Nous avons énormément travaillé les coups de pied arrêtés. Je savais que nous aurions une occasion, et j’en ai profité», a déclaré l’ancien de la Juve. Giorgian De Arrascaeta, auteur de la passe décisive et élu meilleur joueur du tournoi, a lui aussi savouré ce sacre : «Nos supporters le méritaient, nous le méritions.»

Cette finale, la cinquième entre clubs brésiliens en six ans, offrait à Flamengo l’occasion de prendre sa revanche sur Palmeiras après la défaite de 2021, tandis que le Verdão a manqué une égalisation in extremis lorsque Vitor Roque a tiré au-dessus à bout portant. Flamengo peut désormais viser un doublé historique : à deux journées du terme du championnat, les Cariocas possèdent cinq points d’avance sur leur rival et n’ont besoin que de deux unités supplémentaires pour s’assurer du titre.