Coupe du Monde : la liste de l’Algérie est tombée !

Pour son grand retour dans la compétition après 2014, l’Algérie nourrit de belles ambitions lors de cette Coupe du Monde sur le continent américain. Malgré quelques CAN désastreuses et une dernière qui s’est achevée en quarts de finale après des prestations satisfaisantes, les Fennecs se présentent au tournoi mondial avec des ambitions mesurées. Présents dans le groupe de l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie, les coéquipiers de Riyad Mahrez auront fort à faire dans un groupe plus piégeux qu’il n’en a l’air.

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Pour s’en sortir, les hommes de Vladimir Petkovic devront puiser dans leur détermination et leur fougue pour faire la différence. Alors que leur dernière Coupe du Monde s’était terminée par une élimination pleine de bravoure face à l’Allemagne en 8e de finale de l’édition 2014, c’est un groupe (presque) intégralement inexpérimenté qui va traverser l’Atlantique cet été. Dans un premier temps, l’ancien sélectionneur de la Suisse n’avait pas le droit de se louper sur son choix de sélection. Présent ce dimanche pour annoncer les joueurs qui seront du voyage en Amérique du Nord, Petkovic a fait plusieurs choix forts.

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Bentaleb in, Bennacer out

Dans la lignée de sa dernière CAN, le sélectionneur de 62 ans a décidé d’expérimenter plusieurs choses lors du rassemblement de mars. Ainsi, plusieurs joueurs présents pour la première fois en mars ont su valider leur ticket pour la Coupe du Monde. C’est le cas du gardien Melvin Mastil, qui est présent dans cette liste aux côtés de Luca Zidane, qui est apte après sa double fracture menton-mâchoire, et Oussama Benbot. En défense, Petkovic a décidé d’appeler les cadres habituels (Aït-Nouri, Mandi, Bensebaïni, Belghali, Belaïd, Hadjam). Mohamed Tougaï, Samir Chergui, blessé pendant longtemps en deuxième partie de saison avec le Paris FC, et Achraf Abada complètent ce secteur défensif.

C’est au milieu de terrain que la vraie surprise se trouve. Titulaire lors de la dernière CAN, Ismaël Bennacer manque officiellement à l’appel. Après avoir fait part de son incompréhension il y a quelques jours, l’ancien de l’OM a été laissé de côté au profit de Nabil Bentaleb, auteur d’une grosse deuxième partie de saison avec le LOSC. Il est présent aux côtés des habituels de cette liste comme Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui ou encore le très critiqué Ramiz Zerrouki. Himad Abdelli n’est pas de la partie. Enfin, c’est devant que Petkovic a voulu innover. Ainsi, Farès Ghedjemis et Nadhir Benbouali ont été convoqués après leurs présences satisfaisantes en mars dernier. Baghdad Bounedjah et Ilan Kebbal en font les frais.

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La liste de l’Algérie

Gardiens : Luca Zidane (Grenade), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Lausanne), Abdelatif Ramdane (MC Alger)

Défenseurs : Rafik Belghali (Hellas Vérone), Achraf Abada, Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys de Berne), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Mohamed Tougaï (ES Tunis), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Aïssa Mandi (LOSC)

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Milieux de terrain : Hicham Boudaoui (Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (LOSC), Ramiz Zerrouki (Twente), Yacine Titraoui (Charleroi), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Farès Chaïbi (Eintracht Francfort)

Attaquants : Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj-Moussa (Feyenoord), Mohammed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Györi ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Amine Gouiri (OM), Farès Ghedjemis (Frosinone)