L’Inter Milan fonce sur Moussa Diaby mais…

Son nom avait presque glissé du radar depuis un an et demi et son départ de l’Europe. Pourtant, l’arrivée de Moussa Diaby à Al-Ittihad en 2024 n’avait rien eu de silencieux. Un an après la première vague d’arrivées en Arabie saoudite incarnées par Neymar, Benzema, Mané, Kanté, ou encore Mahrez, l’international tricolore (11 sélections) avait été la figure de proue de ce nouveau grand chamboulement.

La suite après cette publicité

Al-Ittihad avait dépensé 60 millions d’euros pour le débaucher d’Aston Villa, ce qui avait fait de lui le plus gros transfert de l’été saoudien, juste devant Galeno (50 M€ à Al Ahli) et Ivan Toney (42 M€ à Al Ahli). 18 mois se sont écoulés, et le joueur formé au PSG a autant eu l’occasion de se remplir les poches que de régaler Karim Benzema et ses coéquipiers.

L’Inter va devoir mettre les moyens

Champion d’Arabie saoudite la saison passée, Diaby s’était affirmé comme l’un des grands artisans de cette réussite collective (5 buts et 14 passes décisives en 24 matchs de championnat). De quoi éveiller l’intérêt de certains clubs européens, à l’image de l’Inter Milan. Selon les informations de Sky Sports Italia, le club italien souhaite se renforcer cet hiver en recrutant Diaby, déjà passé par l’Italie et Crotone (2018) plus tôt dans sa carrière. Si nous sommes en mesure de vous confirmer cet intérêt des Nerazzurri pour l’ex-joueur de Leverkusen et d’Aston Villa, la situation est pour le moment bloquée.

La suite après cette publicité

Al-Ittihad n’a pas l’intention de se séparer de son joueur, auteur de 3 buts et 11 passes décisives cette saison… en tout cas pas à n’importe quel prix. Certaines sources évoquent un certain pessimisme quant à la capacité de l’Inter de réunir tous les arguments financiers. Les prochains jours devraient nous aider à voir plus clair sur ce dossier, alors que le club lombard souhaiterait en parallèle trouver une porte de sortie à Luis Henrique, utilisé au poste de piston droit ces dernières semaines.