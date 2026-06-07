Argentine, OM : Léo Balerdi inconsolable après sa blessure

L’information a été dévoilée ce samedi matin et n’a pas tardé avant d’être officialisée. Blessé à l’entraînement avec l’Argentine, «Leo Balerdi est forfait pour la Coupe du Monde. Le défenseur argentin a subi une blessure musculaire au mollet de sa jambe droite et ne pourra pas faire partie de l’effectif qui disputera la Coupe du Monde», pouvait-on lire sur les réseaux sociaux de l’Argentine ce samedi.

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Une blessure et un nouveau coup dur dans une saison quasi chaotique pour le défenseur central de l’OM. Preuve aussi de la difficulté psychologique, ESPN révèle que Léo Balerdi était abattu et inconsolable au moment de quitter ses partenaires et retourner à Buenos Aires. Il s’est effondré en apprenant la nouvelle de son forfait. Une situation pas facile à gérer forcément…