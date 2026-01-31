Menu Rechercher
Bundesliga : Hoffenheim poursuit sa saison folle, Leverkusen s’impose à Francfort

Grischa Prömel @Maxppp
terminé - 15:30 Hoffenheim 3 Union Berlin 1
terminé - 15:30 Francfort 1 Leverkusen 3

Depuis sa 3e place en Bundesliga lors de la saison 2017/2018, Hoffenheim n’a plus jamais terminé une saison sur le podium. Mais tous les éléments convergent vers l’idée que celle-ci pourrait être la bonne. Invaincus depuis six rencontres, les hommes de Christian Ilzer ont étiré leur série en battant l’Union Berlin ce samedi (3-1). Kramaric s’est offert son 7e but sur penalty (42e, 1-0), puis son 8e de la tête sur un cadeau de Bazoumana Touré, la sensation ivoirienne du moment (45e, 2-0). Diogo Leite a ensuite marqué contre son camp (47e, 3-0), tandis que Rami Khedira, pressenti pour rejoindre la sélection tunisienne prochainement, a réduit l’écart (68e, 3-1). Grâce à son succès, Hoffenheim est troisième de Bundesliga, à hauteur de Dortmund (42 points).

Dans les autres rencontres, Leverkusen est allé s’imposer sur la pelouse de Francfort (1-3) grâce à des réalisations d’Arthur (26e, 0-1), Malik Tillman (33e, 0-2), déjà auteur d’un doublé plus tôt dans la semaine contre Villarreal en C1, et de l’international espagnol Aleix Garcia (90+3e, 1-3). Robin Koch a sauvé l’honneur pour les Aigles (50e, 1-2), tandis que Skhiri a été expulsé (70e). Arnaud Kalimuendo est, lui, resté muet. En parallèle, Mayence s’est imposé sur la pelouse de Leipzig (1-2) malgré un but de Conrad Harder, pisté par Rennes cet été. Augsburg a battu St Pauli (2-1) grâce à un doublé de Gregoritsch, servi à deux reprises par le Français Claude-Maurice, alors que Gladbach a été accroché par le Werder (1-1).

