Newcastle : Eddie Howe sort du silence pour Sandro Tonali

La volonté d’Arsenal de faire venir Sandro Tonali dans les dernières heures du mercato a animé la Premier League. Le leader du championnat n’a pas réussi à convaincre Newcastle, où le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2029. Giuseppe Riso, l’agent du joueur, a lui-même démenti la rumeur. «Newcastle ne laissera pas Sandro partir en janvier, et nous n’avons jamais discuté de cela avec Arsenal. Nous évaluerons en mars si Newcastle est ouvert à toute proposition, mais pour l’instant, il joue en Ligue des Champions, ce n’est pas le bon moment pour en parler». Au tour d’Eddie Howe de commenter cette tentative des Gunners et d’évaluer le degré d’implication de l’Italien.

Selon l’entraîneur Magpies, il ne sera pas perturbé. «Je ne pense pas, mais beaucoup de choses se passent à mon insu. À ma connaissance, nous avons un joueur qui est un footballeur exceptionnel et une personne exceptionnelle. Il est très heureux ici, il entretient d’excellentes relations avec moi et ses coéquipiers, et il semble vraiment épanoui.» Il n’y a donc aucune raison de douter pour les semaines à venir. «Cela me surprendrait, mais nos meilleurs joueurs attireront toujours l’attention des autres clubs. C’est la réalité du football. Nous voulons préserver la cohésion de notre groupe, nous voulons progresser et Sandro y contribue. Globalement, je ne vois pas de problème, mais je ne contrôle pas tout».