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Coupe du Monde

EdF : le triplé exceptionnel de Dembélé face à la Norvège

Par Jordan Pardon
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Norvège 1-3 France
winamax
1 55.0 N 20.0 2 1.01 bonus 100€

Il fallait rattraper le retard. Jamais buteur en tournoi majeur avant cette Coupe du Monde, Ousmane Dembélé compte désormais 4 buts. Après son but face à l’Irak lors de la deuxième journée (3-0), le Ballon d’Or s’est offert ce soir le premier triplé de sa carrière en sélection face à la Norvège.

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Après un pétard au premier poteau (7e), puis un second sur une frappe enroulée (20e), Dembélé s’offrait un troisième but, à peu près dans la même configuration que sur le deuxième. Malgré une vague de joueurs norvégiens devant lui, il forçait le verrou pour se mettre en position de frappe et envelopper son ballon au second poteau. Le Ballon d’Or est sur un nuage ce soir.

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