EdF : le triplé exceptionnel de Dembélé face à la Norvège

Il fallait rattraper le retard. Jamais buteur en tournoi majeur avant cette Coupe du Monde, Ousmane Dembélé compte désormais 4 buts. Après son but face à l’Irak lors de la deuxième journée (3-0), le Ballon d’Or s’est offert ce soir le premier triplé de sa carrière en sélection face à la Norvège.

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Triplé pour Ousmane Dembélé ! ⚽️😍

L'attaquant des Bleus conclut d'une superbe frappe et poursuit son récital.



La France mène 3-1.



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Après un pétard au premier poteau (7e), puis un second sur une frappe enroulée (20e), Dembélé s’offrait un troisième but, à peu près dans la même configuration que sur le deuxième. Malgré une vague de joueurs norvégiens devant lui, il forçait le verrou pour se mettre en position de frappe et envelopper son ballon au second poteau. Le Ballon d’Or est sur un nuage ce soir.