OM : Bruno Genesio massacre les jeunes et annonce des sanctions !

Restant sur des victoires contre Troyes (2-0) et Angers (5-2), l’Olympique de Marseille abordait avec confiance le match de ce dimanche contre Le Havre. Face à la lanterne rouge, les Phocéens ont livré un début de rencontre solide et ont inscrit quatre buts en moins d’une heure grâce à CJ Egan-Riley (5e), Timothy Weah (33e), Igor Paixao (50e) et Himad Abdelli (55e). Cependant, la fin de match n’a pas été maîtrisée et le dernier quart d’heure a vu Le Havre revenir. Josh Maja s’est offert un doublé et Lamine Ndiaye y est allé aussi de son but. Marseille s’est imposé 4-3, mais s’est fait peur jusqu’au bout avec même une vérification vidéo pour un potentiel penalty durant le temps additionnel.

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Une victoire dans la douleur alors que tout avait pourtant bien débuté. Interrogé par Ligue 1+ après la rencontre, Bruno Genesio a livré un constat lucide de ce dernier acte compliqué. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a ciblé certains joueurs en particulier. Parmi les entrants, il y avait certains jeunes comme Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko qui ont été ciblés par le technicien français. «Je pense qu’on a fait 75 minutes de haut niveau face à une équipe de haut niveau et on s’est désuni dans le dernier quart d’heure. Je suis très déçu de l’entrée des jeunes joueurs qui ont des qualités, l’état d’esprit, mais là ce soir cela aurait pu nous coûter très cher. Je suis très en colère, ce n’est pas la perte de balle, c’est le manque d’engagement quand on rentre dans un match et qu’on est de jeunes joueurs à Marseille et qu’on a des choses à prouver», a-t-il d’abord déclaré.

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Bruno Genesio promet des sanctions

Toujours remonté, l’ancien de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais a ensuite poursuivi en mettant en avant un terme, l’humilité : «je pense que le discours ambiant qu’il y a autour d’eux, lancinant, il faut vite qu’ils apprennent. Qu’ils apprennent vite de leurs erreurs, car ce soir, c’est miraculeux. Si Monsieur Turpin siffle … Ça ne s’est joué à rien et on a tremblé pendant deux ou trois minutes. Alors qu’on mène 4-0 et qu’on a l’occasion de mettre le cinquième, on aurait pu garder que le positif. Mais vu que la fin de match est mauvaise, on va quasiment rester que là-dessus. Pas nous, mais il faut retrouver de l’humilité pour certains. Si certains, autour d’eux leur font croire trop de bonnes choses, je vais m’occuper de leur faire retrouver de l’humilité.»

Une fin de match qui doit servir de leçon pour ces joueurs qui se sont vus trop beaux selon Bruno Genesio : «l’humilité dans le foot, c’est ce qu’il y a de plus important. Je pense que les grands joueurs, c’est ce qu’ils ont en premier. Il faut vite apprendre, il ne s’agit pas de revendiquer des choses, il faut apprendre plus vite que ça. Je ne demande pas de marquer trois buts, mais de l’engagement quand on rentre. Il faut aider l’équipe parce que là ce soir, on était en grande difficulté. Ça aurait même pu avoir une incidence sur la suite de notre saison.»

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Terminant son recadrage en règle, Bruno Genesio a également annoncé qu’il devrait sanctionner ce comportement sportivement pour que ça leur serve de leçon : «je ne mets pas tout le monde sur la même ligne. Il y a des garçons qui sont entrés avec de l’investissement et d’autres qui en avaient beaucoup moins. Quand ce sont des plus jeunes, c’est révélateur, car le football, c’est une remise en question permanente et encore une fois, il faut apprendre. On apprend, ils vont apprendre et je vais prendre des mesures pour qu’ils apprennent plus vite». Le message est passé.