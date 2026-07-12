Uruguay : Diego Forlan va succéder à Marcelo Bielsa

Le successeur de Marcelo Bielsa à la tête de l’Uruguay a été trouvé. Questionné sur la chaîne Teledoce sur le futur sélectionneur de la Celeste, le président de la Fédération uruguayenne de football (AUF), Ignacio Alonso, a confirmé que le poste sera occupé par Diego Forlán lors des prochains mois. « Si un accord est trouvé avec Diego Forlán dans les prochaines heures, il sera l’entraîneur de l’équipe des moins de 20 ans et des prochains matches amicaux. Il est enthousiaste, même s’il reste quelques points à régler », a indiqué Alonso.

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À son actif, l’ex-international (112 sélections, 36 buts) compte deux expériences en tant qu’entraîneur : à Peñarol en première division uruguayenne, en 2020, et à CA Atenas en D2 (2021). . L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid aura la lourde tâche de relever une sélection en perte de vitesse, éliminée dès la phase de groupes de ce Mondial 2026. La légende uruguayenne devrait être sur le banc de la Celeste lors des trêves internationales de septembre, octobre et novembre et pour les matchs amicaux jusqu’en mars 2027. La Fédération décidera ensuite de le maintenir en poste ou de nommer un nouveau sélectionneur. À noter que sa position pourrait évoluer dans les prochaines semaines, suite notamment aux résultats d’élections internes en fin d’année.