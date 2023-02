Liverpool et Jürgen Klopp nagent en plein cauchemar

La suite après cette publicité

« Je ne suis pas aux anges devant cette performance. Nous devons nous améliorer et le langage corporel de quelques garçons doit être bien meilleur. » Ces mots de Jürgen Klopp, dimanche, après l’élimination sur le fil de Liverpool à Brighton (1-2), en 16e de finale de la FA Cup, en disent long sur les difficultés rencontrées par les Reds depuis de longues semaines maintenant. Qu’elle semble loin l’époque où le club de la Mersey défiait le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, au Stade de France (défaite 0-1) et faisait la course en tête aux côtés de Manchester City en Premier League, dominant le Royaume de Sa Majesté avec une facilité et une régularité parfois déconcertantes…

Si l’effectif liverpuldien n’a pas connu de transformation majeure entre la fin de la saison 2021-2022, le collectif et le jeu de Liverpool n’ont plus rien à voir aujourd’hui. La méthode Klopp semble s’essouffler chaque week-end un peu plus, avec une fébrilité défensive à laquelle n’étaient plus trop habitués les pensionnaires d’Anfield. Les cadres, eux, sont méconnaissables. Mohamed Salah, malgré ses 17 buts cette année, peine à faire des différences en attaque, quand la nouvelle recrue Cody Gakpo doit encore prendre ses marques devant et que Darwin Núñez, acheté à prix d’or l’été dernier et malgré une volonté implacable, galère à trouver le déclic dans la finition.

Des cadres et un collectif défaillant

Alors oui, peut-être que le départ de Sadio Mané a chamboulé les automatismes ficelés depuis bien des saisons aux avant-postes, mais cela n’explique pas tout, dans un secteur où Roberto Firmino (7 buts en Premier League) et Diogo Jota (de retour de blessure début mars, absent depuis octobre) sont aussi présents. Dans l’entrejeu, Fabinho et Thiago Alcantara ne sont plus irréprochables, pesant beaucoup moins sur le jeu et l’équilibre de leur équipe. Jordan Henderson semble lui avoir pris un petit coup de vieux. À tel point que le jeune Stefan Bajcetic (18 ans) prend de l’ampleur et qu’il est devenu le plus jeune milieu à commencer 3 matchs consécutifs pour Lierpool.

Derrière, la blessure de Virgil van Dijk se fait sentir. Pourtant, le Néerlandais était, lui aussi, loin d’être au sommet de sa forme, tandis que sur les côtés, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold sont moins tranchants et décisifs sur le pré. Toujours est-il que les choses vont mal à Liverpool, qui n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues. Tout comme Jürgen Klopp a dénoncé le langage corporel de ses hommes, le Liverpool Echo pointe du doigt le comportement des joueurs après l’élimination face aux Seagulls, eux qui ne semblaient pas vraiment atteints moralement par ce 9e revers de la saison.

Le comportement des Reds pointés du doigt de toutes parts

« Ou peut-être, étant donné la fréquence à laquelle tous ces revers sont survenus ce trimestre, est-ce simplement une sensation qu’ils sont maintenant habitués à ressentir ? Où sont passés le feu, la passion et tout ce qui fait rage contre leur destin ? Est-ce que tout vient d’être sapé de ce groupe de joueurs une fois pour toutes ? » écrit ainsi le quotidien local, visiblement autant agacé que tourmenté, ce lundi. Il convient alors de rappeler que le titre en Premier League, où les Reds pointent à une inquiétante 9e place (à 10 points, avec un match en retard, du Top 4), semble plus qu’idyllique.

La seule chance de soulever un trophée en fin de saison passera donc par la Ligue des Champions, où ils croiseront à nouveau le Real Madrid en 8e de finale, puisque Liverpool a été éliminé de la Carabao Cup par Wolverhampton, puis de la FA Cup par Brighton le week-end dernier. Pour se défaire des champions d’Europe en titre, les Reds vont sérieusement devoir élever leur niveau de jeu et s’améliorer collectivement, en sachant qu’aucun autre joueur ne sera recruté cet hiver. Avec un tel visage, cela ne pardonnera assurément pas face aux Merengues, spécialistes de la coupe aux grandes oreilles et redoutables sur la scène européenne.

Un discours fataliste pour un Klopp pas encore menacé

« Mais encore une fois, la seule chose qui s’est produite, c’est que nous avons perdu contre une bonne équipe contre qui nous avons perdu il y a deux semaines, dans un match épouvantable, analysait Klopp face à la presse dimanche, alors que Brighton a inscrit 8 buts en 3 matchs contre Liverpool cette saison. Aujourd’hui, c’était bien mieux. Avant la performance d’aujourd’hui, il y a deux semaines, les choses auraient été différentes aussi. Il y a donc des étapes, je comprends à 100%. Je ne m’assois pas ici en pensant : "De quoi parlent-ils ?". Vous n’êtes pas satisfaits du match, je comprends à 100% ce que vous ressentez, mais c’est juste la situation dans laquelle nous sommes et vous devez agir, il n’y a pas d’autre moyen. Et vous le savez aussi bien que moi, il n’y a pas d’autre moyen que de se battre. »

Et le coach allemand, pas encore menacé, de poursuivre, avec des propos qui interpellent, tant ils semblent à la fois éloignés de la grandeur que représente Liverpool, mais réalistes face à la situation de crise dans laquelle le club se trouve. « Et encore une fois, je suis vraiment désolé pour beaucoup de nos fans, pour nos fans de Liverpool à Brighton. Ils nous ont vus deux fois en deux semaines, ils ont été brillants, absolument formidables. Nous avons un peu payé en retour, je dirais. Un but et quelques occasions, c’était mieux. Au final, un but a été dévié et l’autre a été marqué à la 94e minute sur un coup de pied arrêté, c’est la vérité aussi. Il ne faut pas l’oublier, mais quand même, nous sommes toujours éliminés. Et c’est évidemment la pire issue d’un match que l’on puisse avoir. À partir de là, nous pouvons aller de l’avant, et nous le ferons. » Les amoureux des Reds n’en demandent pas moins pour sauver cette saison cauchemardesque.