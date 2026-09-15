Espagne : grosse récompense pour Luis de la Fuente

Luis de la Fuente a peut-être réussi quelque chose que très peu de sélectionneurs avant lui ont fait : faire l’unanimité en Espagne. Avec un Euro et une Coupe du Monde, entre autres, dans la besace, le sélectionneur ibérique est présenté comme un des artisans des succès récents de la Roja, au même niveau que ses joueurs.

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Consciente de la situation, et convaincue que de nouveaux titres peuvent être gagnés ces prochaines années, la Fédération Espagnole travaille sur la prolongation de l’entraîneur. Comme l’indique la Cadena SER, son nouveau contrat devrait expirer après le Mondial 2030. De la Fuente va aussi être récompensé avec un nouveau salaire qui le placera dans le top 5 des sélectionneurs les mieux payés de la planète, entre 4 et 5 millions d’euros annuels.