Menu Rechercher
Commenter 6
Liga Portugal

Le Sporting CP va porter plainte contre Porto

Par Kevin Massampu
1 min.
João Pereira @Maxppp
Porto 1-1 Sporting

Le choc entre le FC Porto et le Sporting CP (1-1), disputé lundi soir à l’Estádio do Dragão, a accouché d’un scénario aussi spectaculaire que sulfureux. Mais au-delà de ce résultat qui laisse le suspense intact en tête du championnat, la rencontre a été marquée par une accumulation d’incidents extra-sportifs, qui ont plongé cette affiche dans une atmosphère délétère.

La suite après cette publicité
Sporting CP
Comunicado #SportingCP sobre os lamentáveis incidentes verificados no jogo de ontem, frente ao FC Porto.

👉
Voir sur X

Au lendemain de ce choc, le Sporting CP a annoncé son intention de saisir le Conseil de discipline de la Fédération portugaise contre le FC Porto. Dans un communiqué, le club lisboète accuse son rival d’avoir orchestré une stratégie de déstabilisation préméditée, allant du « conditionnement de l’arbitrage » à la manipulation des infrastructures du stade, afin d’influencer le cours du match. Le Sporting estime que ces dérives portent atteinte à la « vérité sportive » et à la crédibilité du football portugais, appelant la Ligue et la Fédération à « assumer leurs responsabilités » pour que de tels épisodes ne se reproduisent plus. Une plainte disciplinaire est donc imminente.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Sporting
Porto

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Porto Logo FC Porto
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier