Le Sporting CP va porter plainte contre Porto

Le choc entre le FC Porto et le Sporting CP (1-1), disputé lundi soir à l’Estádio do Dragão, a accouché d’un scénario aussi spectaculaire que sulfureux. Mais au-delà de ce résultat qui laisse le suspense intact en tête du championnat, la rencontre a été marquée par une accumulation d’incidents extra-sportifs, qui ont plongé cette affiche dans une atmosphère délétère.

Au lendemain de ce choc, le Sporting CP a annoncé son intention de saisir le Conseil de discipline de la Fédération portugaise contre le FC Porto. Dans un communiqué, le club lisboète accuse son rival d’avoir orchestré une stratégie de déstabilisation préméditée, allant du « conditionnement de l’arbitrage » à la manipulation des infrastructures du stade, afin d’influencer le cours du match. Le Sporting estime que ces dérives portent atteinte à la « vérité sportive » et à la crédibilité du football portugais, appelant la Ligue et la Fédération à « assumer leurs responsabilités » pour que de tels épisodes ne se reproduisent plus. Une plainte disciplinaire est donc imminente.