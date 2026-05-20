Brest : Éric Roy entretient le flou pour son avenir

Alors que le Stade Brestois a conclu sa saison 2025-2026 par un match nul face à Angers (1-1), l’avenir d’Éric Roy reste plus incertain que jamais. Sous contrat jusqu’en 2027, l’entraîneur brestois n’a pas confirmé sa présence sur le banc la saison prochaine, laissant planer un sérieux doute après plusieurs semaines de prises de parole de plus en plus prudentes. Selon Ouest-France, le technicien a profité de cette fin d’exercice pour poser un cadre clair à la direction, évoquant la nécessité de garanties sportives pour poursuivre l’aventure.

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Face aux interrogations sur le projet du club, notamment dans un contexte de possibles départs en interne et d’effectif amené à évoluer, Roy a insisté sur ses attentes. « Ma volonté est d’être là, mais en tous les cas je veux être là dans des conditions qui permettent d’assurer la pérennité du club », a-t-il notamment expliqué, tout en alertant sur la compétitivité future de son équipe : « si le projet sportif c’est de vendre nos meilleurs joueurs et d’encore bricoler, ça devient compliqué. » Des déclarations qui entretiennent le flou autour de son avenir, alors que le coach attend désormais des signes concrets de sa direction pour trancher définitivement.