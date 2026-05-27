CdM 2026, Espagne : Dean Huijsen publie un nouveau message !

C’est l’une des sensations de la liste de Luis de la Fuente pour la Coupe du Monde 2026. Lancé en sélection espagnole il y a un an par de la Fuente, Dean Huijsen n’a pas été pris pour participer au plus prestigieux tournoi international. Un choix mal accepté par le défenseur du Real Madrid qui avait posté l’équipe type de la saison de Liga dans laquelle il figure.

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Une réponse qui avait forcément fait parler. Mais aujourd’hui, l’ancien pensionnaire de Bournemouth a calmé le jeu.«Toutes mes félicitations à mes coéquipiers qui participeront à la Coupe du Monde, je les soutiendrai depuis chez moi comme n’importe quel autre Espagnol», a-t-il posté dans une story publiée sur son compte Instagram. De quoi mettre fin à la polémique.