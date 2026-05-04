Karim Benzema place Vinicius Jr devant Kylian Mbappé
Porté par un doublé de Vinicius Jr, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de l’Espanyol (0-2) ce dimanche soir en Liga. Une victoire précieuse qui permet aux Merengues de repousser, au moins temporairement, le sacre du Barça. Dans une rencontre longtemps fermée, l’ailier brésilien a fait la différence à lui seul en inscrivant les deux buts madrilènes, confirmant son excellente fin de saison sous les couleurs de la Maison-Blanche.
Après la rencontre, l’ancien capitaine madrilène Karim Benzema n’a pas tari d’éloges envers son ancien coéquipier brésilien, allant même jusqu’à le désigner comme « le numéro 1 ». Une déclaration forte qui place donc Vinicius devant Kylian Mbappé dans la hiérarchie des stars madrilènes selon l’ex-Lyonnais. Un soutien public qui ravira forcément l’international brésilien, mais qui risque également d’alimenter un peu plus les débats autour du rôle et du statut de Mbappé au Real Madrid.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer