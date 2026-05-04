Karim Benzema place Vinicius Jr devant Kylian Mbappé

Porté par un doublé de Vinicius Jr, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de l’Espanyol (0-2) ce dimanche soir en Liga. Une victoire précieuse qui permet aux Merengues de repousser, au moins temporairement, le sacre du Barça. Dans une rencontre longtemps fermée, l’ailier brésilien a fait la différence à lui seul en inscrivant les deux buts madrilènes, confirmant son excellente fin de saison sous les couleurs de la Maison-Blanche.

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Après la rencontre, l’ancien capitaine madrilène Karim Benzema n’a pas tari d’éloges envers son ancien coéquipier brésilien, allant même jusqu’à le désigner comme « le numéro 1 ». Une déclaration forte qui place donc Vinicius devant Kylian Mbappé dans la hiérarchie des stars madrilènes selon l’ex-Lyonnais. Un soutien public qui ravira forcément l’international brésilien, mais qui risque également d’alimenter un peu plus les débats autour du rôle et du statut de Mbappé au Real Madrid.