OM : Jean-Louis Gasset juge le niveau de la L1

Derrière le Paris Saint-Germain, leader incontesté du championnat de France avec 12 points d’avance sur son dauphin, le Stade Brestois, les habituels cadors français peinent à faire preuve de régularité, à l’image de l’OM, loin des objectifs affichés en début de saison et qui risque de devoir tirer un trait sur l’Europe en cas de contre-performance contre Lille vendredi (21h). De quoi relancer le débat sur le niveau global de la Ligue 1 ?

La suite après cette publicité

«Tous les entraîneurs étrangers pensaient une chose en arrivant et quand ils ont travaillé un an ou deux dans notre championnat, ils disent : "je ne pensais pas que c’était aussi dur". Tous les matches sont difficiles. Notre formation est très bonne et réputée dans le monde entier. Les recruteurs viennent du monde entier pour prendre nos pépites. Il y a des clubs qui les lancent, mais qui ne peuvent pas tenir longtemps sous la demande. Ça veut dire que le championnat est très bon», a concédé Jean-Louis Gasset, interrogé à ce sujet devant la presse.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offre un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de l’OM peut vous rapporter 301€ et la victoire du LOSC peut, elle, vous rapporter 193€.