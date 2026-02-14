Toute la presse réagit à la séquence Dembélé-Luis Enrique, la grande colère d’Hansi Flick expliquée

Les déclarations d’Ousmane Dembélé résonnent dans toute l’Europe

Après la défaite 1-3 à Rennes, Ousmane Dembélé a critiqué des comportements individualistes au PSG, ce qui a obligé Luis Enrique à intervenir. Le Parisien titre “une défaite et des mots durs”. Paris risque de perdre sa place de leader de Ligue 1. Dembélé, de retour à Rennes là où il a été formé, a poussé un gros coup de gueule à la suite de cette défaite. «Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités». "Le pyromane et le pompier", titre L’Équipe, qui parle d’un Dembélé qui allume le feu et d’un Luis Enrique qui tente d’éteindre le feu. «Je n’accorde aucune valeur aux propos que tiennent les joueurs à la fin d’un match. Je ne vais pas répondre à la réponse d’un joueur», a déclaré l’entraîneur espagnol en conférence de presse d’après match. En Espagne, AS de son côté, parle d’un Dembélé qui a “craqué”. Vous l’avez compris, il y a un emballement médiatique, mais aussi sur les réseaux sociaux. Néanmoins, présent au stade pour couvrir la rencontre, Foot Mercato n’a ressenti aucun problème autour de ces déclarations à chaud du Ballon d’Or. Un constat qui a été partagé par de nombreux journalistes présents sur place et surpris de l’ampleur qu’ont pris ces propos.

Hansi Flick traverse une période délicate avec le Barça

"Indigné", placarde Sport pour évoquer la colère actuelle d’Hansi Flick, coach du FC Barcelone. Il traverse une période délicate au sein du club après la lourde défaite 4-0 contre l’Atlético de Madrid. Il s’est fâché contre l’arbitrage, mais aussi vis-à-vis du manque d’intensité de ses joueurs en première mi-temps, ce qui l’a poussé à hausser le ton à la mi-temps comme jamais auparavant. Malgré sa frustration, il défend la saison de son équipe et se concentre déjà sur le derby contre Gérone et les prochaines échéances de Ligue des Champions et Copa del Rey. L’annulation du but de Cubarsí a accentué son incompréhension face aux décisions arbitrales et au retard du VAR, ce qui l’a poussé à demander des explications aux officiels après le match. En parallèle, Flick doit composer avec le processus électoral en cours au club, qui lui semble étrange en milieu de saison, mais qu’il a fini par comprendre. Son inquiétude reste principalement liée à tout ce qui peut perturber le fonctionnement normal de l’équipe. Si la direction sportive a publiquement pointé le manque d’intensité des joueurs, l’entraîneur a, lui, protégé son groupe malgré un revers qui fragilise la course au titre et relance les doutes défensifs.

Igor Tudor est déjà sous pression

On termine en Angleterre avec le pari Igor Tudor à 115 millions d’euros de Tottenham. C’est le coût global de ce que coûte le départ de Thomas Frank, qui est de 23 millions d’euros, mais aussi si les Spurs ne parviennent pas à se maintenir en Premier League. Le club anglais est 16e de Premier League. Le Daily Mail parle d’un pari parce que Tudor a occupé 12 bancs de touche en 11 ans. Et il n’a jamais réussi en Angleterre. Comme l’écrit le média : “Tudor est un leader fort qui impose le respect et joue comme Klopp …mais il n’a pas tendance à rester très longtemps.” Malgré un palmarès limité, dont une Coupe de Croatie avec Hajduk Split en 2013, Tudor est reconnu pour son style physique, énergique et agressif, capable de créer un impact immédiat en milieu de saison, comme il l’a déjà démontré à la Juventus et à la Lazio. Sa mission aux Spurs sera purement intérimaire jusqu’à la fin de la saison, avec comme objectif principal de stabiliser l’équipe et éviter la relégation, alors que l’effectif est décimé par les blessures et que son premier test sera face à Arsenal.