Lionel Messi a voté pour Ibrahim Maza au trophée Kopa

Lionel Messi a glissé Ibrahim Maza dans son classement du trophée de meilleur jeune joueur de la saison. Le milieu algérien du Bayer Leverkusen, auteur de cinq buts et sept passes décisives en 44 rencontres lors de sa première saison en Allemagne, a terminé neuvième avec un point, récolté grâce au vote de l’octuple Ballon d’Or. À 20 ans, il est devenu le premier joueur algérien à figurer parmi les dix finalistes de cette récompense réservée aux moins de 21 ans. Pour désigner le lauréat, les anciens vainqueurs du Ballon d’Or composent chacun leur podium.

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Le capitaine de l’Argentine a placé Maza en troisième position, derrière Lamine Yamal et Pau Cubarsí, selon L’Équipe. Ce soutien intervient quelques mois après leur confrontation lors du Mondial 2026, remporté 3-0 par l’Argentine. Malgré le triplé de Messi, le jeune Fennec avait marqué les esprits par sa prestation et avait même délivré une passe pour Farès Chaïbi sur une action finalement annulée pour hors-jeu.