Amical : le Paris FC perd contre un club de D2 Allemande

Resté en Ligue 1 après un maintien facilement acquis et une onzième place, le Paris FC entend faire mieux lors du prochain exercice. Le coach Liam Rosenior et ses hommes se préparent et ont eu des résultats intéressants. Débutant par une victoire 1-0 contre Reims, le Paris FC a également accroché Côme (2-2). Ce mardi, le club francilien a affronté le club allemand de Greuther Fürth, pensionnaire de deuxième division.

La suite après cette publicité

Les Allemands ont mieux débuté la rencontre, mais Kevin Trapp a longtemps repoussé les assauts adverses. Il a néanmoins dû s’incliner en fin de première période suite à une mauvaise relance revenue dans les pieds de Dennis Srbeny qui s’est chargé de conclure (41e). Willem Geubbels aurait pu égaliser sur penalty, mais le portier allemand a repoussé (57e). Même chose dans le temps additionnel avec un nouveau penalty repoussé par le gardien (90e +3). Finalement, le Paris FC s’incline 1-0 et poursuivra en Allemagne ce samedi avec un match contre Stuttgart.