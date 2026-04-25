Liga : le Barça file vers le titre après son nouveau succès contre Getafe

Jour de match pour le FC Barcelone. Après la nouvelle contre-performance du Real Madrid sur la pelouse du Betis (1-1), le FC Barcelone avait un boulevard pour soulever une nouvelle Liga. Un succès sur la pelouse de Getafe permettait d’assurer à 99% le sacre en Liga. Ce samedi après-midi, le Barça se présentait sans Lamine Yamal dont le forfait sur blessure lors de la dernière journée a laissé en suspend tout un pays. Il était remplacé sur le papier par le Roony Bardghji à droite.

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Pour compléter le secteur offensif, Lewandowski était accompagné par Olmo et Fermin Lopez. Sur le papier, se défaire de Getafe n’était pas chose aisée. Le club de la banlieue de Madrid est réputé difficile à manœuvrer et cerise sur le gâteau, selon les diffuseurs du match, Getafe avait refusé de tondre sa pelouse, jugée un peu haute préférant prendre une amande de la Liga plutôt que permettre au Barça d’être probablement plus à l’aise. Et après une première période horrible visuellement entre deux équipes peu spectaculaires, les Catalans arrivaient à faire la différence.

Un titre le week-end prochain ?

Dans le temps additionnel du premier acte, c’est Fermin Lopez qui profitait d’une nouvelle passe folle de Pedri pour ouvrir la marque. L’unique tir cadré des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, avec un peu plus d’espace, le Barça avait un peu plus de liberté offensive. De quoi permettre d’avoir plus d’opportunités et de faire le break peu après l’heure de jeu. C’est Marcus Rashford qui trouvait la faille inscrivant ainsi son 7e but de la saison en Liga.

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Un but qui scellait définitivement la victoire du Barça. Une soirée donc parfaite même s’il faudra surveiller l’état de santé de Jules Kounde, touché après le retour des vestiaires et finalement remplacé à l’heure de jeu par Araujo. Au niveau comptable, le Barça prend 11 points d’avance sur le Real Madrid à cinq journées de la fin. Une victoire lors de la prochaine journée officialisera définitivement ce nouveau succès en Liga pour Hansi Flick et ses hommes.