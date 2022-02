PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne s'inquiète pas pour Lionel Messi

Depuis qu’il a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, Lionel Messi peine à se montrer efficace en France. Interrogé par Canal+, le patron des Rouge-et-Bleu, Nasser Al-Khelaïfi, s’est toutefois montré confiant, surtout à l’heure du choc face au Real Madrid.

« Changer de club après tant d’années c’est toujours compliqué, on le comprend. Il se sent mieux en mieux. Il s’adapte au rythme de la Ligue 1 et il attendait le retour de la Ligue des Champions. Il sera à son meilleur niveau contre le Real Madrid », a-t-il déclaré.