Naples : Kvicha Kvaratskhelia victime d'un vol

Entre les vols et les cambriolages, les faits divers ne sont pas rares dans le monde du football. C'est désormais à la star de Naples, Kvicha Kvaratskhelia (21 ans), d'en faire les frais. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Géorgien a été victime du vol de sa voiture, alors que le joueur était alité, relate AS.

Mais, dès le lendemain, les forces de l'ordre ont annoncé avoir retrouvé cette dernière, une Mini, réapparue sans dommages dans un village voisin. Comme quoi, la belle vie du Napolitain s'étend même au-delà de l'aire de jeu, lui qui vit un début de saison rêvée du côté de la SSC et auquel on prête déjà des intérêts parmi les plus grands clubs européens.