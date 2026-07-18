Chelsea va s’offrir Morgan Rogers pour 138 M€ !

Depuis des années, Chelsea s’est affirmé comme l’un des clubs les plus dépensiers sur le marché des transferts. Dès l’arrivée de BlueCo en mai 2022, cette folie dépensière s’est intensifiée. Pour l’arrivée de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, le club londonien s’était montré calme jusqu’ici. Pourtant, les choses n’ont pas attendu longtemps avant de s’emballer. En effet, selon The Athletic, Chelsea a trouvé un accord verbal avec Aston Villa pour le transfert du milieu offensif Morgan Rogers. D’après le média britannique, un montant colossal de 138 millions d’euros a été accepté par les Villans pour le joueur de 23 ans.

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Les Blues finalisent les derniers détails d’un contrat de six ans, courant jusqu’en 2032, avec une option pour une saison supplémentaire. Le deal est clairement très avancé, puisque la visite médicale est déjà planifiée pour ce lundi. Courtisé de près par Arsenal, l’international anglais (21 sélections) a fermement choisi Chelsea, séduit par le projet sportif et la perspective d’évoluer sous les ordres de Xabi Alonso, déterminant pour boucler l’affaire.

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Une recrue de taille pour Chelsea avec Morgan Rogers

Aston Villa s’attendait à son départ cet été et réclamait 152 millions d’euros, selon plusieurs sources. Pour rappel, Rogers sort de deux saisons pleines en Premier League, compilant 31 buts et 29 passes décisives en 125 apparitions. Lors du dernier exercice, il a crevé l’écran en inscrivant 14 buts et en délivrant 12 passes décisives lors de ses 55 apparitions, portant les siens vers un sacre en Europa League et une qualification directe en Ligue des Champions. Une régularité qui justifie la trajectoire exponentielle de l’ancien de Manchester City et West Bromwich.

Actuellement aux États-Unis avec les Three Lions, le milieu de terrain dispute la Coupe du Monde avec l’Angleterre, où il est apparu lors des six rencontres de son pays. Passeur décisif pour Anthony Gordon en demi-finale face à l’Argentine, Rogers s’apprête à disputer le match pour la 3e place contre la France ce samedi à Miami, avant de s’envoler pour Londres afin de boucler son transfert.