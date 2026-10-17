Bayern Munich - RB Leipzig : les compositions officielles

Le Bayern doit se relancer ! Après deux matchs sans victoire, à Augsbourg en championnat (2-2) et sur le terrain du Viking Stavanger en Ligue des champions (3-3), les Bavarois retrouvent l’Allianz Arena à 18h30 pour affronter le RB Leipzig. Actuellement troisièmes de Bundesliga, les hommes de Kompany doivent donc gagner pour mettre la pression sur Fribourg et Dortmund, devant eux au classement. Urbig sera dans les cages, laissant Neuer sur le banc. Kim Min-Jae sera associé à Upamecano en défense centrale, tandis qu’Olise, Salibari, Diaz et Kane formeront le quatuor offensif.

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En face, Leipzig reste sur deux succès d’affilée après un début de saison en dents de scie. Le club de Saxe s’est imposé en Ligue des champions 1-0 contre le PSV et reste sur un succès incroyable face à Francfort sur le score de 6-0. En cas de victoire aujourd’hui, les Taureaux Rouges passeraient devant leurs adversaires du jour. La charnière centrale sera composée d’Orban et Lukeba, avec Raum et Klostermann sur les côtés. Devant, Gruda et Nusa entoureront Nkunku sur le front de l’attaque.

Les compositions

Bayern :

Leipzig :